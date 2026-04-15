Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hund stundenlang in Auto eingesperrt? - 29-Jähriger streitet Vorwürfe ab

Osnabrück (ots)

Aufmerksame Schüler der Berufsbildenden Schulen am Pottgraben in Osnabrück haben am Dienstag die Polizei auf einen in einem Pkw zurückgelassenen Hund aufmerksam gemacht.

Nach Beobachtungen der Jugendlichen dürfte der kleine weiße Vierbeiner über mehrere Stunden in dem Auto auf dem Parkstreifen im Bereich der BBS eingeschlossen gewesen sein. Nur die Fenster der beiden Vordertüren waren jeweils einen kleinen Spalt geöffnet. Von außen war zu erkennen, dass der Hund bereits mehrfach auf den Sitzen sein Geschäft verrichtet hat. Ebenso soll er Alufolie gefressen und ein Ladekabel angeknabbert haben. Im Pkw war kein Futter oder Wasser zu erkennen.

Nach dem Eintreffen der Polizei kehrte auch der Hundehalter zum Fahrzeug zurück. Der 29-jährige Mann erklärte, dass er stündlich mit dem Hund rausgegangen sei. In puncto Tierwohlgefährdung zeigte sich der Mann uneinsichtig. Die Ermittlungen dauern an.

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