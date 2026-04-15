PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bissendorf: Durchsuchungen im Zusammenhang mit politisch motivierten Straftaten - "Rausmetall" und "Zukunftswerk Osnabrück" im Fokus

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen durchsuchten Ermittler des Staatsschutzes ein Mehrfamilienhaus in Bissendorf. Grundlage der Maßnahme war ein Beschluss des Amtsgerichts Osnabrück.

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verleumdung und Beleidigung sowie der Sachbeschädigung. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen einen 29-jährigen Mann und eine 31 Jahre alte Frau. Die Beschuldigten werden dem Umfeld einer politisch motivierten Gruppierung zugeordnet, die unter der Bezeichnung "Rausmetall" und Zukunftswerk Osnabrück" auftritt und im Raum Osnabrück aktiv ist.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 16.01.2026 an einer Sachbeschädigung an der Bronzeskulptur "Fountain of Wishes" in der Hase beteiligt gewesen zu sein. Darüber hinaus stehen Farbschmierereien im Bereich des Heger Tors im Fokus der Ermittlungen.

Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Ermittler des Staatsschutzes der Osnabrücker Polizei diverse Beweismittel, darunter die Täterbekleidung und ein Laptop sicher. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie möglichen weiteren Tatbeteiligungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 12:40

    POL-OS: Osnabrück: Pedelecfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

    Osnabrück (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen am Fürstenauer Weg in Osnabrück hat sich ein 36-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenbefragungen war der 36-Jährige gegen 5.40 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Fürstenauer Weg in Richtung Osnabrück unterwegs. Im Kreuzungsbereich Fürstenauer Weg/Pyer Kirchweg ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 11:43

    POL-OS: Osnabrück: Hund stundenlang in Auto eingesperrt? - 29-Jähriger streitet Vorwürfe ab

    Osnabrück (ots) - Aufmerksame Schüler der Berufsbildenden Schulen am Pottgraben in Osnabrück haben am Dienstag die Polizei auf einen in einem Pkw zurückgelassenen Hund aufmerksam gemacht. Nach Beobachtungen der Jugendlichen dürfte der kleine weiße Vierbeiner über mehrere Stunden in dem Auto auf dem Parkstreifen im Bereich der BBS eingeschlossen gewesen sein. Nur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren