Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bissendorf: Durchsuchungen im Zusammenhang mit politisch motivierten Straftaten - "Rausmetall" und "Zukunftswerk Osnabrück" im Fokus

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen durchsuchten Ermittler des Staatsschutzes ein Mehrfamilienhaus in Bissendorf. Grundlage der Maßnahme war ein Beschluss des Amtsgerichts Osnabrück.

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verleumdung und Beleidigung sowie der Sachbeschädigung. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen einen 29-jährigen Mann und eine 31 Jahre alte Frau. Die Beschuldigten werden dem Umfeld einer politisch motivierten Gruppierung zugeordnet, die unter der Bezeichnung "Rausmetall" und Zukunftswerk Osnabrück" auftritt und im Raum Osnabrück aktiv ist.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 16.01.2026 an einer Sachbeschädigung an der Bronzeskulptur "Fountain of Wishes" in der Hase beteiligt gewesen zu sein. Darüber hinaus stehen Farbschmierereien im Bereich des Heger Tors im Fokus der Ermittlungen.

Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Ermittler des Staatsschutzes der Osnabrücker Polizei diverse Beweismittel, darunter die Täterbekleidung und ein Laptop sicher. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie möglichen weiteren Tatbeteiligungen dauern an.

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