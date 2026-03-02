Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Verstärkung beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder); 4 Anwärterinnen und Anwärter beginnen ihr duales Studium beim Zoll

Frankfurt (Oder) (ots)

Der Leiter des Hauptzollamts Frankfurt (Oder), Oliver-Thomas Pampel-Jabrane, begrüßte heute vier Nachwuchskräfte und vereidigte sie. Die jungen Frauen und Männer haben sich für ein dreijähriges duales Studium beim Zoll entschieden. "Ich freue mich, dass die vier den Weg zu uns gefunden haben. Wir werden sie beim Einstieg in die Berufswelt bestmöglich unterstützen und zählen auf ihren Einsatz und ihr Engagement in den nächsten Jahren," so der Leiter des Hauptzollamt Frankfurt (Oder) Oliver-Thomas Pampel-Jabrane. Das Studium dauert drei Jahre und umfasst sechs Semester. Drei Semester absolvieren die Anwärterinnen und Anwärter als Fachstudien im Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster. In drei Praxissemestern werden sie die Aufgaben des Zolls beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder) kennenlernen. Unsere vier Anwärterinnen und Anwärter werden erstmalig die ersten zwei Semester am neuen Standort der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Rostock studieren. Nach Abschluss des Studiums können sie im ganzen Spektrum der Aufgabenbereiche des Zolls eingesetzt werden. Dieses reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung.

Beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder) arbeiten über 700 Zöllnerinnen und Zöllner in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen. Über 70 Anwärterinnen und Anwärter werden derzeit ausgebildet oder absolvieren ein Studium. Der Zuständigkeitsbereich ist das östliche Brandenburg. Für ein duales Studium mit Beginn am 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 bewerben. Weiterhin werden Bewerberinnen und Bewerber für die Ausbildung und für ein duales Studium mit Beginn am 1. September 2027 gesucht. Bewerbung: https://www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell