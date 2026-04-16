Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Düingdorf: Polizei sucht Kupferdiebe - Maschinenbauunternehmen im Visier von Einbrechern

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagabend (20 Uhr) und Mittwochmorgen (07.45 Uhr) verschafften sich unbekannte Kupferdiebe gewaltsam Zugang in die Werkstatt eines Maschinenbauunternehmens an der Hannoversche Straße. Dort entwendeten sie diverse Kupferkabel, Baumaschinen und Werkzeug. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei aus Melle bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Beobachtungen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell