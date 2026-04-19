Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Großer Schaden nach Brand in einem Mehrparteienhaus

Osnabrück (ots)

Ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Münsterschen Straße in Bad Rothenfelde hat am Samstagnachmittag für größeres Aufsehen gesorgt.

Nach bisherigen Ermittlungen könnte um kurz nach 16 Uhr ein selbstentzündeter Akku den Brand in einem Raum der Wohnung im Erdgeschoss ausgelöst haben. Der 63-jährige Bewohner der Brandwohnung konnte ebenso wie alle weiteren Bewohner des Mehrparteienhauses das Gebäude selbstständig verlassen. Vor Ort musste der leicht verletzte 63-Jährige ambulant behandelt werden.

Durch den Einsatz der Feuerwehrkräfte wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen und andere Gebäudeteile verhindert. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss wurde infolge der Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, bleibt aber im Gegensatz zur Brandwohnung weiterhin bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt, ersten Einschätzungen zufolge liegt die Höhe des Sachschadens im sechsstelligen Bereich. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an.

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