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POL-PDNR: Eigentümer(-in) eines sichergestellten Pedelecs gesucht

POL-PDNR: Eigentümer(-in) eines sichergestellten Pedelecs gesucht
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Herdorf (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatz stellten Beamte der PI Betzdorf am frühen Samstagmorgen, 04.04.2026, in der Herdorf ein schwarzes Pedelec der Marke Conway sicher. Nun sucht die Polizei Betzdorf nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin des abgebildeten Fahrrads.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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