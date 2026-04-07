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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen im Baustellenbereich

Mudersbach (ots)

In der Nacht von Ostersonntag, 05.04., auf Ostermontag, 06.04.2026, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstüre einer Bäckereifiliale sowie zwei abgestellte Baustellenfahrzeuge im Bereich der Großbaustelle B 62 im Ortsteil Niederschelderhütte. Durch die vermuteten Steinwürfe wurden sowohl die Eingangstür des Lokals als auch ein Bagger sowie ein Radlader beschädigt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro betragen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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