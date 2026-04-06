Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Telekom-Shop

Asbach (ots)

Am 06.04.2026, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Anton-Limbach-Straße in Asbach zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich über eine aufgehebelte Eingangstür Zugang in einen Telekom-Shop. Augenscheinlich wurden sodann diverse Mobiltelefone/elektronische Geräte sowie Zubehör entwendet. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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