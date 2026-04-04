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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 19-Jähriger Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026 gegen 13:50 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen 19-Jährigen Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Stadtmitte von Altenkirchen anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dem Heranwachsenden konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Nach der Untersagung der Weiterfahrt wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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