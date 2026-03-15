Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: BMW-Fahrer unter Einfluss von Kokain
Schleiz (ots)
Am Samstag, den 14.03.2026 gegen 23:00 Uhr wurde der 33-jährige Fahrer eines BMW in Schleiz / Heinrichsruh einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde in einer Klinik entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an eine fahrtaugliche Person übergeben.
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