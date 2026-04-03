Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Motorrad
Isenburg (ots)
Am 03.04.2026 gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der L 304 zwischen Kausen und Isenburg ein Motorradunfall. Der alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
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Telefon: 02634-9520
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