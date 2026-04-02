Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Tag endet im Polizeigewahrsam
Horhausen/WW. (ots)
Am 02.04.2026 beschäftigte die Polizei Straßenhaus das auffällige Verhalten eines 43-jährigen Mannes im Bereich Horhausen. Mehrfach wurde die Person durch Verkehrsteilnehmer, Passanten und Anwohner, auf Grund seines auffälligen und teilweise betrunkenen Zustandes, gemeldet. Da die erste polizeiliche Ansprache beim Verantwortlichen keine Wirkung zeigte und er im Nachgang versuchte gewaltsam einen Verkaufsautomaten zu öffnen, nächtigte er im Gewahrsam der Polizei.
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