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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tag endet im Polizeigewahrsam

Horhausen/WW. (ots)

Am 02.04.2026 beschäftigte die Polizei Straßenhaus das auffällige Verhalten eines 43-jährigen Mannes im Bereich Horhausen. Mehrfach wurde die Person durch Verkehrsteilnehmer, Passanten und Anwohner, auf Grund seines auffälligen und teilweise betrunkenen Zustandes, gemeldet. Da die erste polizeiliche Ansprache beim Verantwortlichen keine Wirkung zeigte und er im Nachgang versuchte gewaltsam einen Verkaufsautomaten zu öffnen, nächtigte er im Gewahrsam der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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