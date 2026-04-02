POL-PDNR: Pkw-Brand

Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am frühen Morgen, 02.04.2026, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Firmenobjekt in Oberhonnefeld-Gierend in der Westerwaldstraße. Bislang unbekannte Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen einer Schiebetür in das Objekt und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich. Bislang liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Etwaige Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen ...

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