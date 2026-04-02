Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Pkw-Brand
Neitersen (ots)
Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 23.20 Uhr, geriet in Neitersen, Rheinstraße, ein Pkw in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.
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