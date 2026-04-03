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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Neuwied decken zahlreiche Verstöße auf

Neuwied (ots)

Aus Anlass des sog. CarFriday führte die PI Neuwied mit Unterstützung von Beamten der PI Straßenhaus an Karfreitag stationäre und mobile Verkehrskontrollen in Neuwied durch. Hierbei wurden bei fast einem Drittel der kontrollierten Pkw, Transportern und Motorrädern Verstöße festgestellt. Neben drei Fahrzeugführern ohne die erforderliche Fahrerlaubnis wurden drei weitere Fahrzeugführer angetroffen, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Letzteren wurden Blutproben entnommen. Außerdem war bei elf Fahrzeugen aus verschiedenen Gründen die Betriebserlaubnis erloschen. Des Weiteren wurden mehrere Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt, mit stark mangelhaften Fahrzeugen oder bei der Benutzung des Handys während der Fahrt angetroffen. Alle beanstandeten Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein mehr oder weniger hohes Bußgeld. Die Polizei Neuwied wird angesichts steigender Temperaturen und damit einhergehend verstärkt zu erwartenden sog. Posertum auch in den kommenden Wochen weiter kontrollieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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