Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Friedewald (ots)

Am Vormittag des Ostermontags ereignete sich in der Ortslage Friedewald ein Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Pkw-Fahrer und ein 20-jähriger Fahrradfahrer involviert waren. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Pkw die Straße Alexanderring (L285) in Richtung Langenbach bei Kirburg. An der Einmündung zur Straße Nisterbergweg (K109) missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrrads und bog nach links ab. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, wobei der Fahrradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert wurde.

Der Fahrradfahrer klagte am Unfallort über starke Schmerzen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, um seine Verletzungen weiter abzuklären.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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