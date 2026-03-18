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BPOL-BadBentheim: Zwei Kartons gefälschter Münzen - Strafanzeige

BPOL-BadBentheim: Zwei Kartons gefälschter Münzen - Strafanzeige
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Twist (ots)

Dienstagabend wurde ein 49-jähriger Mann an der deutsch-niederländischen Grenze kontrolliert. Im Kofferraum seines Autos wurden zwei Kartons mit Münzen aufgefunden. Die dänischen Kronen mit einem Nennwert von umgerechnet mehr als 9.000 Euro stellten sich als offenbar gefälscht heraus. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Der Rumäne wurde abends gegen 17:45 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines Autos durch die Bundespolizei in der Kontrollstelle an der Bundesstraße 402 bei Twist kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs staunten die Beamten nicht schlecht, als ihnen im Kofferraum zwei Kartons mit insgesamt knapp 3.500 Münzen ins Auge fielen. Bei den dänischen Zahlmitteln handelte es sich offenbar um Fälschungen.

Die Münzen wurden sichergestellt und den 49-jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Geldfälschung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise ohne die Münzen fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 0152 38904147
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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