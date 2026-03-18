Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drei Monate Gefängnis - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Grenzkontrolle

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Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat in der letzten Nacht an der deutsch-niederländischen Grenze einen 51-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er muss nun für rund drei Monate ins Gefängnis.

Der 51-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 02:15 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 kontrolliert.

Bei der Überprüfung des 51-jährigen Griechen stellten die Beamten fest, dass der Reisende von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Aus eine Verurteilung wegen Diebstahl musste er noch eine Geldstrafe von 890,- Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 89 Tagen verbüßen.

Da der Mann die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Des Weiteren interessierte sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthalt des Mannes. Sie hatten ihn zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

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