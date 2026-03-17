Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Transporter mit rund 350 Kilogramm ungekühltem Speiseeis gestoppt

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze einen Transporter gestoppt, der rund 350 Kilogramm Speiseeis ohne ausreichende Kühlung transportierte.

Die Kontrolle erfolgte im Rahmen der verstärkten Binnengrenzkontrolle, gegen 01:30 nachts auf der Rastanlage Bentheimer Wald an der Autobahn 30. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen herkömmlichen Transporter, ohne jegliche Kühltechnik.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich im Laderaum des Fahrzeugs mehrere Kisten und Kartons mit insgesamt etwa 350 Kilogramm Eiscreme befanden. Nach Angaben des Fahrers, einem 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen, war die Ware in Amsterdam geladen worden und sollte nach Bremen transportiert werden.

Beim Transport verderblicher Lebensmittel gelten strenge Vorschriften zur Einhaltung der Kühlkette. Verstöße können gesundheitliche Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher darstellen und werden entsprechend geahndet. Da die Eiscreme während des Transports offenbar nicht entsprechend gekühlt wurde, bestand der Verdacht eines Verstoßes gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften.

Um zu verhindern, dass die ungekühlte Ware in den Verkehr gebracht wird, wurde das Eis durch die Bundespolizei sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell