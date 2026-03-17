Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 40 Tage Haft - Gesuchter 38-Jähriger am Bahnhof Oldenburg verhaftet

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Oldenburg (ots)

Ein 38-Jähriger ist gestern Abend am Bahnhof Oldenburg von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er sitzt jetzt für rund eineinhalb Monate in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen 22:00 Uhr im Bahnhof kontrolliert. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 38-jährige deutsche Staatsangehörige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.

Aus einer Verurteilung wegen Diebstahl musste er noch eine Geldstrafe von 600,- Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verbüßen.

Da er den geforderten Betrag nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Des Weiteren interessierte sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthalt des Mannes. Sie hatten ihn zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

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