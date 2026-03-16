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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Sicherungshaftbefehl gesucht
Bundespolizei nimmt gesuchten 37-Jährigen fest

BPOL-BadBentheim: Mit Sicherungshaftbefehl gesucht / Bundespolizei nimmt gesuchten 37-Jährigen fest
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Oldenburg (ots)

Ein 37-Jähriger ist am Freitag im Hauptbahnhof Oldenburg von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Sicherungshaftbefehl vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den polnischen Staatsangehörigen gegen 13 Uhr im Bahnhof Oldenburg kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird vorsätzliche Körperverletzung und Diebstahl in mehreren Fällen zur Last gelegt. Da dem Mann bereits 9 weitere Ermittlungsverfahren anhängig waren, er flüchtig war und der Verdacht weiterer erheblicher Straftaten bestand, wurde die Sicherungshaft angeordnet. Eine Atemalkoholkontrolle ergab zudem einen Wert von 2,49 Promille.

Der 37-Jährige wurde Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Jan Veldhuis
Telefon: 01745896447
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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