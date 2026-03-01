PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kupferdiebstahl ***ZEUGEN GESUCHT***

Stein-Neukirch (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 28.02.2026, auf Sonntag, den 01.03.2026, kam es in der Ortslage Stein-Neukirch zum Diebstahl von zwei Kupferkesseln, welche im Eingangsbereich der jeweiligen Wohnanschriften standen.

Die Polizei Westerburg bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise bezüglich der Tat, Fahrzeugen und/oder Personen. Ebenso wird um Mitteilung gebeten, sollte es noch mehr geschädigte Personen im oben genannten Fall geben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 - 98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
