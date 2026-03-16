Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht

Bundespolizei nimmt gesuchten 22-Jährigen fest

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Oldenburg (ots)

Ein 22-Jähriger ist am Freitag am Hauptbahnhof Oldenburg von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Bundespolizisten haben den spanischen Staatsangehörigen im Bahnhof Oldenburg gegen 09:30 Uhr kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 22-jährigen stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen den Mann lag eine restliche Ersatzfreiheitsstrafe wegen Diebstahls von 20 Tagen vor. Durch eine Zahlung von 480 Euro hätte er die Haftstrafe abwenden können. Weiterhin interessierte sich die Staatsanwaltschaft Bremen für den Aufenthalt des jungen Mannes. Da er den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er von den eingesetzten Beamten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dabei leistete der Mann massiven Widerstand. Es kam zu keinen Verletzungen des Verhafteten oder der eingesetzten Polizisten.

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