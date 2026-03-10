Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drei Monate Haft - Gesuchter 24-Jähriger am Bahnhof Oldenburg verhaftet

Oldenburg (ots)

Ein 24-Jähriger ist in der letzten Nacht am Bahnhof Oldenburg von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor. Er sitzt jetzt für rund drei Monate in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen 00:45 Uhr im Bahnhof kontrolliert. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 24-jährige guineische Staatsangehörige gleich zweimal per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.

Aus einer Verurteilung wegen Bedrohung musste er noch eine Geldstrafe von 840,- Euro begleichen oder eine Restersatzfreiheitsstrafe von 28 Tagen verbüßen. Aus einer weiteren Verurteilung wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung musste er noch eine Geldstrafe von 1.770 Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 59 Tagen verbüßen.

Da er die geforderten Beträge nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Des Weiteren interessierte sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthalt des Mannes. Mehrere Staatsanwaltschaften hatten ihn gleich achtmal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

