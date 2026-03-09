Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung - Bundespolizei nimmt gesuchten 39-Jährigen bei Grenzkontrolle fest

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen international gesuchten 39-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die polnischen Behörden vor. Er wurde in Polen zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Der Mann war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Reisebus kurz nach Mitternacht auf dem Rastplatz Bentheimer Wald angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 39-jährigen Polen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl existiert. Der Mann war in Polen wegen wiederholten Fahrens unter Alkoholeinfluss zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde er am Sonntag einem Richter am Amtsgericht Nordhorn vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Im Anschluss wurde der 39-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Polen übernommen.

