Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - Zugfahrt endet in Haft

Bild-Infos

Download

Oldenburg / Delmenhorst (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagabend einen per Haftbefehl gesuchten 28-Jährigen festgenommen. Er muss für rund eineinhalb Monate ins Gefängnis.

Der 28-jährige algerische Staatsangehörige wurde auf der Zugfahrt von Delmenhorst nach Oldenburg von einer Streife der Bundespolizei polizeilich kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass mit Haftbefehl nach dem 28-Jährigen gefahndet wurde. Der Mann war im September 2025 wegen Diebstahl sowie Körperverletzung und Beleidigung verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste er noch eine Geldstrafe von 840,- Euro begleichen oder eine Restersatzfreiheitsstrafe von 42 Tagen verbüßen.

Des Weiteren stellten die Bundespolizisten eine Kleinstmenge an Betäubungsmittel bei ihm sicher. Außerdem befanden sich an seiner hochwertigen Jacke noch die Preisetiketten sowie die Diebstahlssicherung. Einen Eigentumsnachweis oder nachvollziehbare Angaben zur Herkunft der Jacke konnte der Mann nicht machen. Die Jacke wurde sichergestellt. Außerdem wurde bekannt, dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält und sich verschiedene Staatsanwaltschaften für den derzeitigen Aufenthalt des Mannes interessierten, sie hatten ihn gleich sechsmal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Weil der Mann die geforderte Geldstrafe aus dem offenen Haftbefehl nicht begleichen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell