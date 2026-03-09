Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 22-Jähriger muss für rund eineinhalb Monate ins Gefängnis

Bild-Infos

Download

Leer (ots)

Ein 22-Jähriger ist am Freitagabend am Bahnhof Leer von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen 21:00 Uhr am Bahnhof kontrolliert. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 22-jährige deutsche Staatsangehörige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen versuchten schweren Diebstahls in zwei Fällen musste er noch eine Geldstrafe von 1.000 Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verbüßen.

Da er den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell