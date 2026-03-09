Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 40 Tage Gefängnis - 54-Jähriger bei Grenzkontrolle festgenommen

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten 54-Jährigen festgenommen. Der Mann muss für 40 Tage ins Gefängnis.

Der 54-jährige Pole kam als Fahrer in einem Auto aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 21:00 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien der 54-Jährigen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war im September 2023 rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 40 Tagen zu verbüßen.

Da er den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

