BPOL-BadBentheim: Zwei Haftbefehle - 47-Jähriger bei Grenzkontrolle festgenommen

Die Bundespolizei hat am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze gleich zwei Haftbefehle gegen einen 47-Jährigen vollstreckt. Der Mann muss für 15 Tage ins Gefängnis.

Der Mann war Fahrer eines aus den Niederlanden kommenden Autos. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Fahrzeug gegen 07:50 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 47-jährigen Polen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann gleich mit zwei Haftbefehlen von der Justiz gesucht wurde. Im Mai 2024 war er wegen Diebstahl verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 500 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen abzusitzen.

Aus einer anderen Verurteilung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis musste der 47-Jährige noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verbüßen oder er konnte durch die Zahlung einer Strafe von 1.000 Euro die Haft abwenden.

Da er die offenen Beträge nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass der 47-jährige Pole nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

