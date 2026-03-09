Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund zweieinhalb Jahre Haft - Mann mit fünf Fahndungsnotierungen bei Grenzkontrolle festgenommen

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 26-Jährigen festgenommen, gegen den gleich drei Haftbefehle vorlagen. Außerdem bestanden zwei weitere Fahndungsnotierungen zur Vermögensabschöpfung. Der Mann muss für insgesamt rund zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Der 26-jährige Deutsche wurde gegen 02:15 Uhr nachts im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrgast eines Fernreisebusses in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf dem Rastplatz Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen gleich drei Haftbefehle wegen verschiedener Delikte vorlagen. Der Mann war zwischen 2021 bis 2024 wegen Diebstahl, Wohnungseinbruchsdiebstahl sowie Unerlaubten Handel mit Cannabis rechtskräftig verurteilt worden. Insgesamt musss er noch für rund zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Weiterhin lagen zwei Vollstreckungsaufträge der Justiz zur Vermögensabschöpfung in Höhe von insgesamt 6.990 Euro vor. Er wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell