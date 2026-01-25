FW Weinheim: Ehrenamt mit handwerklichem Geschick. Feuerwehrangehörige engagieren sich weit über den Einsatzdienst hinaus

Feuerwehr Weinheim

Feuerwehrarbeit endet nicht mit dem Einsatz. In der Weinheimer Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen erneuerten Ehrenamtliche am Wochenende in Eigenleistung die Decke der Alten Feuerwache. Ein Beispiel für gelebte Kameradschaft, Verantwortung und freiwilliges Engagement.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wird von der Bevölkerung meist dann wahrgenommen, wenn sie im Einsatz ist. Was dabei oft im Hintergrund bleibt, ist das umfangreiche ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrangehörigen außerhalb von Einsätzen und Übungsdiensten.

In allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim bringen sich die Feuerwehrangehörigen regelmäßig ein, um ihre Feuerwehrgerätehäuser zu pflegen, instand zu halten und als funktionierende Treffpunkte zu erhalten. Dieses Engagement ist fester Bestandteil des Feuerwehrlebens und stärkt Kameradschaft, Zusammenhalt und Gemeinschaft.

Ein aktuelles Beispiel hierfür zeigt sich bei der Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen. Im Gerätehaus der Wache Süd befindet sich die umgangssprachlich "Alte Feuerwache". Sie dient unter anderem als Aufenthalts und Begegnungsraum sowie als Treffpunkt für die Alters und Ehrenabteilung, Jugend und aktiven Angehörigen. Die in die Jahre gekommene Decke dieses Raumes wurde am vergangenen Wochenende erneuert.

Die Arbeiten erfolgten in reiner Eigenleistung durch du ehrenamtliche Feuerwehrangehörige. Das benötigte Material wurde von der Stadt Weinheim zur Verfügung gestellt. Die Stadt investiert kontinuierlich in den Erhalt und die Ausstattung ihrer Feuerwehr, um deren Einsatz und Arbeitsfähigkeit dauerhaft sicherzustellen. Größere Investitionen sowie umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen und regelmäßige Wartungen werden dabei durch das städtische Hochbauamt geplant und umgesetzt.

Kleinere Arbeiten werden jedoch immer mal wieder bewusst in Eigenleistung durch die Feuerwehrangehörigen übernommen. Dies geschieht in allen Abteilungen der Feuerwehr Weinheim und trägt dazu bei, Kosten zu sparen und gleichzeitig die enge Verbundenheit mit dem eigenen Gerätehaus zu stärken.

Besonders hervorzuheben ist der Einsatz der Kameraden, die sich trotz eines nächtlichen und eines morgendlichen Einsatzes am Samstag zusätzlich Zeit genommen haben, um die Arbeiten durchzuführen. Innerhalb kurzer Zeit wurde der Raum sichtbar aufgewertet und erstrahlt nun wieder in neuem Licht.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr weit über den Einsatzdienst hinausgeht und ohne diesen freiwilligen Einsatz ein funktionierender Feuerwehralltag nicht möglich wäre.

