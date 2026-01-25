Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brand von Unrat in der Bertleinssiedlung

Weinheim (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt zu einem Brand im Bereich der Bertleinssiedlung alarmiert. Kurz vor 15 Uhr ging die Meldung über brennenden Unrat und Sperrmüll im Feld Richtung Autobahn 659 ein.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Sperrmüll in Brand. Aufgrund der Lage abseits der Straße und zur Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung wurde zusätzlich das Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Tank an die Einsatzstelle nachalarmiert. Dadurch stand genügend Löschwasser für die Brandbekämpfung zur Verfügung.

Ein Trupp ging unter Aremschutz mit dem Schnellangriff zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer wurde zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht. Eine Ausbreitung auf die angrenzende Vegetation konnte verhindert werden.

Im Anschluss kontrollierte die Weinheimer Feuerwehr die Brandstelle. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Warum sich Unrat und Sperrmüll an dieser Stelle befanden und wodurch der Brand ausgelöst wurde, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bereits Ende Oktober 2025 war die Feuerwehr Weinheim dort im Einsatz. Auch damals wurde in größeren Mengen Müll entsorgt und verbrannt. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war gegen 16 Uhr beendet.

