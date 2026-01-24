FW Weinheim: Gemeldeter Kaminbrand in der Rosengasse

Feuerwehr Weinheim

Weinheim

Am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt sowie Lützelsachsen-Hohensachsen zu einem Kaminbrand in die Rosengasse alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Weinheim war noch ein Bewohner in der verrauchten Wohnung. Der Atemschutztrupp begleitete die Personen ins Freie und brachte sie in Sicherheit. Die Einsatzkräfte bauten einen Löschangriff auf und stellten eine verrauchte Wohnung fest. Der Trupp unter Atemschutz ging wieder zur Erkundung in das Gebäude vor.

Dabei zeigte sich, dass bei einem Ölofen Öl außerhalb des Ofens geraten war und sich entzündet hatte. Das Feuer breitete sich nicht weiter aus und konnte als Kleinbrand schnell gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden ist gering. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Weinheimer Feuerwehr wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell