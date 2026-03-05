Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht - Arbeitgeber zahlt 6000 Euro

Bundespolizisten haben am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 45-Jährigen drohten über drei Monate Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 09:20 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines LKW nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden über die Autobahn 280 in Bunde kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Türken gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Er ist zuvor gerichtlich wegen Fälschung beweiserheblicher Daten, sowie wegen Urkundenfälschung zu insgesamt 95 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von rund 6000 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Der Arbeitgeber des LKW-Fahrers eilte zur Hilfe und entrichtete den haftbefreienden Betrag woraufhin der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen konnte.

