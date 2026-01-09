BPOL-KI: Hauptbahnhof: Mann bedankt sich mit Hitlergruß
Kiel (ots)
Am späten Donnerstagabend sprach ein Mann eine Streife der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof an und bat augenscheinlich um Hilfe hinsichtlich seines Reisewegs. Im Anschluss "bedankte" er sich mit einem Hitlergruß.
Gegen 22:30 Uhr am 08.01.2026 sprach ein 43-jähriger Pole die Bundespolizisten an den Rolltreppen an und gab schwer verständlich an, Hilfe beim Reiseweg zu benötigen. Mittels App-gestützter Übersetzungsfunktion konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er nach Hamburg reisen wolle. Ihm wurde daraufhin auf gleichem Wege mitgeteilt, wann und von welchem Gleis Züge Richtung Hamburg abfahren. Als die Streife sich anschließend verabschiedete und ihren Weg fortsetzen wollte, hob der Mann unvermittelt seinen rechten Arm und zeigte den sogenannten Hitlergruß deutlich in Richtung der Beamten. Die Videoüberwachung des Kieler Bahnhofs zeichnete das Geschehen ebenfalls auf. Des "Dankes" genug wurde der polnische Staatsangehörige nun eingehender kontrolliert. Er wurde mit dem Tatvorwurfs des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen konfrontiert. Zusätzlich ergab eine Fahndungsüberprüfung, dass er durch eine Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Der Mann wurde im Anschluss mit einer Strafanzeige und einem Platzverweis für den Bahnhof aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.
