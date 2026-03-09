Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Reise endet für fast zwei Jahre im Gefängnis

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten 39-Jährigen verhaftet. Der Mann muss für zweiundzwanzig Monate ins Gefängnis.

Der Fahrer war am späten Freitagnachmittag mit einem PKW aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, wurde das Fahrzeug gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 39-jährige Iraker ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft existiert. Der Mann war zuvor durch ein Gericht wegen Unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Davon muss er noch eine Restfreiheitsstrafe von 662 Tagen verbüßen.

Der Mann wurde verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell