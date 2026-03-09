Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit zwei Haftbefehlen gesucht - 42-Jähriger bei Grenzkontrolle festgenommen

Bunde (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei am Sonntagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 42-Jährigen festgenommen. Der Mann sitzt jetzt für rund ein Jahr im Gefängnis. Der 42-jährige Deutsche wurde gegen 13:30 Uhr, auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Aus einer Verurteilung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis musste er noch eine Geldstrafe von 900 Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen verbüßen. In einem anderen Fall wurde der 42-Jährige wegen Raubes verurteilt. Aus seiner ursprünglich verhängten Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten muss er noch eine Restfreiheitsstrafe von 334 Tagen verbüßen.

Der Mann wurde verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

