Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gesuchter 42-Jähriger am Bahnhof Emden verhaftet

Bild-Infos

Download

Emden (ots)

Ein 42-Jähriger ist am Samstagabend am Bahnhof Emden von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen 20:00 Uhr im Bahnhof kontrolliert. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 42-jährige deutsche Staatsangehörige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen Diebstahl musste er noch eine Geldstrafe von 200,- Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verbüßen.

Da er den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Des Weiteren interessierte sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthalt des Mannes. Sie hatte ihn gleich zweimal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell