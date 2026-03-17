Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht - 59-Jährige muss für 50 Tage ins Gefängnis

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat gestern Abend an der deutsch-niederländischen Grenze eine mit Haftbefehl gesuchte Frau festgenommen. Die 59-Jährige muss für 50 Tage ins Gefängnis.

Die 59-jährige Bulgarin kam als Mitfahrerin in einem Auto aus den Niederlanden, als sie im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 21:10 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien der 59-Jährigen stellten die Bundespolizisten fest, dass die Frau per Haftbefehl gesucht wurde. Sie war im April 2024 rechtskräftig wegen Computerbetrug verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte sie noch eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen.

Da sie den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde sie von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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