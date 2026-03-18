Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Versuchter Aufbruch eines Fahrausweisautomaten - Bundespolizei sucht Zeugen

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Dörpen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde am Bahnhaltepunkt in Dörpen gewaltsam versucht einen Fahrausweisautomaten aufzubrechen. Dies misslang, es entstand erheblicher Sachschaden. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei versuchten offenbar mehrere Täter um kurz vor vier Uhr in der Nacht, durch Aufschneiden der Automatentür in das Innere des Geräts zu gelangen. Der Fahrausweisautomat hielt dem Angriff stand, sodass die Geldkassette nicht entwendet werden konnte. Dafür hinterließen die Täter einen beschädigten Automaten. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Am Tatort wurden unter anderem ein Trennschneider als mutmaßliches Tatwerkzeug sowie eine Jacke zurückgelassen und sichergestellt. Der Fahrausweisautomat wurde kriminaltechnisch untersucht und Spuren am Tatort gesichert.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde ein 21-jähriger Niederländer vorläufig festgenommen. Nach Abschluss erster polizeilicher Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Montagnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofs Dörpen beobachtet hat oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Bundespolizei in Osnabrück unter 0541 331280 in Verbindung zu setzen.

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