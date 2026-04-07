Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbefugtes Betreten des Lagers Stegskopf

Emmerzhausen (ots)

Ein Berechtigter meldete der PI Betzdorf am späten Nachmittag des Ostermontag, 06.04.2026, Personen, welche sich unberechtigt Zutritt zum sog. Lager Stegskopf am ehemaligen Truppenübungsplatz verschafft hätten.

Sofort entsandte Streifen der PI Betzdorf konnten am Objekt zwei 19- und 34-jährige Männer aus dem Raum Koblenz antreffen. Beide gaben an, das Lager Stegskopf als sog. "Lost Place" erkunden zu wollen. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei dem 19-jährigen jedoch Gegenstände aufgefunden werden, welche offenbar aus dem Lager entwendet worden waren. Aufgrund eines ebenfalls mitgeführten Messers wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Hausfriedensbruch eingeleitet. Sein Begleiter muss sich ebenfalls wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

In diesem Zusammenhang weiß die PI Betzdorf daraufhin, dass ein Betreten des Lagers Stegskopf ohne Genehmigung nicht gestattet ist. Das Gelände wird regelmäßig durch einen Wachdienst bestreift, und eignet sich nicht für Erkundungstouren.

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