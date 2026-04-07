PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbefugtes Betreten des Lagers Stegskopf

Emmerzhausen (ots)

Ein Berechtigter meldete der PI Betzdorf am späten Nachmittag des Ostermontag, 06.04.2026, Personen, welche sich unberechtigt Zutritt zum sog. Lager Stegskopf am ehemaligen Truppenübungsplatz verschafft hätten.

Sofort entsandte Streifen der PI Betzdorf konnten am Objekt zwei 19- und 34-jährige Männer aus dem Raum Koblenz antreffen. Beide gaben an, das Lager Stegskopf als sog. "Lost Place" erkunden zu wollen. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei dem 19-jährigen jedoch Gegenstände aufgefunden werden, welche offenbar aus dem Lager entwendet worden waren. Aufgrund eines ebenfalls mitgeführten Messers wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Hausfriedensbruch eingeleitet. Sein Begleiter muss sich ebenfalls wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

In diesem Zusammenhang weiß die PI Betzdorf daraufhin, dass ein Betreten des Lagers Stegskopf ohne Genehmigung nicht gestattet ist. Das Gelände wird regelmäßig durch einen Wachdienst bestreift, und eignet sich nicht für Erkundungstouren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 10:16

    POL-PDNR: Sachbeschädigungen im Baustellenbereich

    Mudersbach (ots) - In der Nacht von Ostersonntag, 05.04., auf Ostermontag, 06.04.2026, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstüre einer Bäckereifiliale sowie zwei abgestellte Baustellenfahrzeuge im Bereich der Großbaustelle B 62 im Ortsteil Niederschelderhütte. Durch die vermuteten Steinwürfe wurden sowohl die Eingangstür des Lokals als auch ein Bagger sowie ein Radlader beschädigt. Der ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 15:21

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

    Friedewald (ots) - Am Vormittag des Ostermontags ereignete sich in der Ortslage Friedewald ein Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Pkw-Fahrer und ein 20-jähriger Fahrradfahrer involviert waren. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Pkw die Straße Alexanderring (L285) in Richtung Langenbach bei Kirburg. An der Einmündung zur Straße ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 09:59

    POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Telekom-Shop

    Asbach (ots) - Am 06.04.2026, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Anton-Limbach-Straße in Asbach zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich über eine aufgehebelte Eingangstür Zugang in einen Telekom-Shop. Augenscheinlich wurden sodann diverse Mobiltelefone/elektronische Geräte sowie Zubehör entwendet. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren