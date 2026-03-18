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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandmeldung am Morgen für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Durch die Kreisleitstelle wurden am Mittwochmorgen um 9:28 Uhr die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Esborn sowie der Tagesdienst mit der Meldung "Brand an Gebäude" in die Schulstraße alarmiert. Eine aufmerksame Bürgerin hatte dunklen Rauch aus einem Rohr am Gebäude sowie das Ertönen von Warnsignalen wahrgenommen und richtigerweise den Notruf abgesetzt. Ebenfalls wurden durch die Bürgerin vorbildlich die Bewohner gewarnt und die Einsatzkräfte vor Ort eingewiesen. Als die ersten Kräfte eintrafen, waren die Warnsignale bereits verstummt und eine Rauchentwicklung war nicht mehr sichtbar. Durch die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden wurden die möglichen Bereiche noch einmal eingehend, jedoch ohne Feststellung, kontrolliert. Die Einsatzkräfte konnten dann abschließend den Einsatz nach circa 30 Minuten beenden. Ebenfalls waren der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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