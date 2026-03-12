Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter sind kein Kinderspielzeug! Aktuelle Beispiele

Märkischer Kreis (ots)

Nachtrag zur heutigen Pressemeldung zur Verkehrsunfall-Statistik: Weniger Tote, mehr Drogenverstöße und E-Scooter-Unfälle:

E-Scooter bereiten der Polizei zunehmend mehr Sorgen. Die motorisierten Tretroller sind kein Kinderspielzeug! Für ihre Nutzung gelten Regeln. Doch dagegen wird immer öfter verstoßen. Ein aktueller Rückblick auf das Wochenende und den vergangenen Montag:

Iserlohn

Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Freitagabend bei Rot über eine Ampelkreuzung gefahren und mit einem Pkw zusammengestoßen. Er wurde leicht verletzt. Der 13-Jährige fuhr über den Gehweg, der parallel zur Hembergstraße in Fahrtrichtung Nußberg führt. Zunächst hielt er an der Rot zeigenden Fußgängerampel, fuhr dann jedoch plötzlich los und stieß mit einem vorfahrtsberechtigten Kleinwagen eines 60-jährigen Iserlohnern, der die Baarstraße in Richtung Innenstadt befuhr, zusammen. Der weitgehend dunkel gekleidete Junge wurde leicht verletzt. Sein Vater wollte mit ihm zu einem Arzt. Der Schaden an Roller und Pkw liegt bei etwa 1000 Euro.

Menden

Eine 66-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Sonntagmorgen an der Holzener Straße gestürzt. Sie befuhr den Gehweg und kam wahrscheinlich an einer Fräskante ins Straucheln. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt ins Krankenhaus.

Lüdenscheid

Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer hat am Freitagmittag auf einem Fußgängerweg an der Wefelshohler Straße einen 12-jährigen Fußgänger angefahren. Der E-Scooter-Fahrer gab der Polizei zu Protokoll, dass er zweimal geklingelt habe. Der Fußgänger reagierte nicht, der 14-Jährige bremste nicht und so kam es zum Zusammenstoß. Der verletzte 12-Jährige wurde den Eltern übergeben, die einen Arzt aufsuchen wollten. Bei dem Weg handelt es sich um einen mit dem Schild 239 mit Zusatz "Fahrradfahrer frei" gekennzeichneten Weg.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz:

Eine Polizeistreife beobachtete am Samstag einen E-Scooter-Fahrer, der über den Gehweg der Hagener Straße in Iserlohn-Letmathe fuhr und verbotenerweise (Verkehrszeichen 267 - Verbot der Einfahrt) in die Flehmestraße abbog. Die Polizeibeamten kontrollierten den 38-jährigen Iserlohner. An seinem E-Scooter hing ein abgelaufenes (grünes) Versicherungskennzeichen. Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren ein gegen ihn und die Halterin.

Er war nicht der einzige, der in den vergangenen Tagen ohne Versicherungsschutz auf einem E-Scooter erwischt wurde. Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gehen gegen die Fahrer und gegen die Halter:

Hemer

Sonntag, 16.35 Uhr, Teichstraße: Ein 12-Jähriger.

Werdohl

Montag, kurz nach 8 Uhr, Plettenberger Straße in Werdohl. 15-Jähriger Fahrer.

Menden

Freitag, ca. 14 Uhr, Bahnhofstraße, 16-Jähriger. Montag, 3.30 Uhr, Grimmestraße, ein 42-Jähriger. Montag, 14.40 Uhr, Provinzialstraße, 13-jähriger Fahrer. Montag, ca. 15 Uhr, Unnaer Landstraße, derselbe aus dem Fall zuvor. Montag, 17.20 Uhr, Kolpingstraße, ein 20-Jähriger.

Iserlohn

Sonntag, gegen 15.30 Uhr, Flehmestr. Is.-Letm., 37-jähriger Iserlohner.

Plettenberg

Freitag, 15 Uhr, Grafweg/ Alte Ziegelei, 31-Jähriger. Samstag, 19.20 Uhr, Breddestr., 49-Jähriger.

Meinerzhagen

Freitag, 16.43 Uhr, Mozartstraße, 9-Jähriger.

Lüdenscheid

Donnerstag, 13.25 Uhr Am Reckenstück/Werdohler Straße, 15-Jähriger. Freitag, 1 Uhr, Bahnhofstraße, 43-Jähriger.

Die geschilderten Unfälle zeigen, dass der Versicherungsschutz kein "nice-to-have" ist, sondern gesetzlich vorgeschrieben und dringend nötig. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell