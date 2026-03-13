Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Wasser in Gebäude und Baum auf Fahrbahn

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter wurden am Donnerstag, den 12.03.2026, um 23:27 Uhr aus den Betten geholt. In einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Großjohann-Straße wurde ein Wasseraustritt aus einer Wohnung gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Mieter der betroffenen Wohnung bereits die Ursache abgestellt. An einem Waschbecken war der Verbindungsschlauch abgegangen, wodurch es zu dem Wasseraustritt gekommen war. Die darunterliegenden Wohnungen wurden kontrolliert. In einer Wohnung musste der Strom abgestellt werden, da das Wasser bereits aus den Deckenlampen tropfte. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr nicht erforderlich, sodass der Einsatz nach 60 Minuten beendet werden konnte.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde heute Morgen um 06:27 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Straße "Am Stoppenberg" alarmiert. Vor Ort war ein etwa drei Meter langer Baum abgebrochen und auf die Fahrbahn gestürzt. Das Hindernis konnte von den Einsatzkräften mit einer Akku-Säge zerkleinert und beiseite geräumt werden.

