Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Rauchwarnmelder löst Alarm aus - Person aus Wohnung gerettet

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 10.03.2026, wurden die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel um 16:07 Uhr zu einem Einsatz in den Martin-Edelhoff-Weg alarmiert. Auslöser war eine Rauchentwicklung, die durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder in einem Nachbarhaus und Brandgeruch auf der Straße bemerkt wurde. Die Frau eines Feuerwehrangehörigen handelte richtig und wählte umgehend den Notruf.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass aus einem gekippten Erdgeschossfenster Rauch nach draußen zog. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete das Fenster schadensfrei und kontrollierte anschließend die Wohnung. Im ersten Obergeschoss wurde eine Person angetroffen, die durch den Angriffstrupp ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben wurde.

Die Person erhielt vor Ort eine medizinische Versorgung, musste jedoch nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Die Ursache der Rauchentwicklung war schnell ermittelt: Angebrannte Speisen auf dem Herd wurden aus der Wohnung entfernt. Zur Rauchbeseitigung wurde ein akkubetriebener Lüfter eingesetzt, um die Räume zu entlüften. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Wohnungseigentümer übergeben. Der Einsatz war nach rund 35 Minuten beendet.

Die Feuerwehr Wetter weist erneut auf die Bedeutung von Rauchwarnmeldern hin und betont, wie wichtig es ist, im Falle eines Brandverdachts sofort den Notruf zu wählen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell