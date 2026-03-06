Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Flächenbrand beschäftigt Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein am Donnerstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem gemeldeten Flächenbrand wurden am Donnerstagnachmittag um 17:28 Uhr die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein zum Altenhofer Weg alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchentwicklung am angrenzenden Fußweg zum Wald erkennbar. Durch die eingesetzten Kräfte konnte dann auch schnell festgestellt werden, dass auf einer Fläche von ca. 200 Quadratmeter die Vegetation in Brand geraten war. Durch die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden wurde umgehend ein Löschangriff vorgenommen und der Brand abgelöscht. Anschließend wurde das Brandgut auseinandergezogen und weiter abgelöscht. Auch der Boden wurde entsprechend eingeschlämmt. Nach Abschluss der Arbeiten wurde der komplette Bereich noch einmal mit der Wärmebildkamera kontrolliert und die Kräfte konnten nach circa 2 Stunden den Einsatz beenden.

