FW-EN: Wetter - gemeldeter Gasgeruch im Mehrfamilienhaus

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Esborn wurden am heutigen Donnerstag um 13:51 Uhr zu einem vermeintlich ausgelösten Gaswarnmelder und Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Nachtigallstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das betroffene Wohnhaus bereits geräumt, und die dort tätigen Handwerker teilten mit, dass sie einen ausgelösten Gaswarnmelder wahrgenommen und anschließend Gasgeruch festgestellt hätten.

Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde der Kellerbereich des Hauses mit einem Messgerät kontrolliert. Hierbei konnten zunächst keine Feststellungen gemacht werden. Weiterhin wurde der Hausflur auf eventuell erhöhte Messwerte kontrolliert. Auch hier konnten keine erhöhten Messwerte festgestellt werden.

Der hinzugezogene Energieversorger "AVU" kontrollierte ebenfalls die Kellerräumlichkeiten. Da auch hier keine erhöhten Messwerte festgestellt wurden, wurde der Einsatz nach rund 50 Minuten abgebrochen.

Bei dem vermeintlich ausgelösten Gaswarnmelder handelte es sich um einen Heimrauchmelder im Treppenhaus, der zufällig gleichzeitig ein Warnsignal gesendet hatte.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch die Polizei und ein Rettungswagen im Einsatz. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. Diese entstanden jedoch unter anderem dadurch, dass Autofahrer versuchten, irgendwie an dem abgestellten Feuerwehrfahrzeug vorbeizufahren, obwohl dieses aus der Ferne als Hindernis wahrnehmbar war.

