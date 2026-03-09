Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage durch Toast am Montagmorgen

Wetter (Ruhr)

Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Hartmannstraße wurden um 08:19 Uhr die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern sowie der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) alarmiert. Das Gebäude war bei Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge bereits vorbildlich geräumt. Bei der direkt durchgeführten Erkundung konnte ein leicht verrauchter Zwischenflur sowie ein verrauchtes Zimmer vorgefunden werden und auch die Ursache schnell ermittelt werden. Ein stark angebranntes Toastbrot in einem Toaster hatte sich offenbar etwas zu viel Zeit im Gerät genommen und somit den im Raum befindlichen Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr lüftete die Räume gründlich und konnte anschließend die Einsatzstelle an den Sicherheitsbeauftragten der Einrichtung übergeben. Verletzt wurde niemand und ein weiterer Schaden entstand ebenfalls nicht. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach 40 Minuten beenden.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr: Toaster sollten während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Auch kleine Küchengeräte können schnell zu starker Rauchentwicklung führen und so zur Gefahr werden.

