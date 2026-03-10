Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr errichtet improvisierte Brücke für verletzte Spaziergängerin

Wetter (Ruhr) (ots)

Am heutigen Dienstag um 11:35 Uhr wurde der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) zu einem Einsatz im Ortsteil Esborn alarmiert. Eine Spaziergängerin war in einem Waldgebiet gestürzt und benötigte dringend medizinische Hilfe. Da keine genaue Standortangabe möglich war, ortete die Kreisleitstelle das Handy der Person, um die Rettungskräfte gezielt zu alarmieren.

Vor Ort gestaltete sich die Suche zunächst schwierig: Die Patientin war nicht direkt auffindbar. Mehrere Trupps durchkämmten zu Fuß die Umgebung, unterstützt von einer Feuerwehrangehörigen, die zufällig als Radfahrerin unterwegs war. Nach mehreren Rufversuchen konnte die gestürzte Person schließlich auf einem Wanderweg gefunden werden.

Die Rettung gestaltete sich herausfordernd, da ein Bach überwunden werden musste. Während die ersten Einsatzkräfte sich durch das Wasser kämpften, um schnell zur Patientin zu gelangen, prüften die restlichen Kräfte, wie eine sichere Überquerung möglich wäre. Mit Hilfsmitteln vom Löschfahrzeug wurde eine improvisierte Brücke errichtet, über die die Patientin anschließend schonend mit einer Schleifkorbtrage auf die andere Uferseite transportiert und dem bereitstehenden Rettungswagen übergeben werden konnte. Nach den Aufräumarbeiten konnte dieser ungewöhnliche, aber erfolgreich abgeschlossene Einsatz nach rund zwei Stunden beendet werden.

