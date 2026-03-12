Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Wasser im Gebäude und Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Nacht um 00:08 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße alarmiert. Nachbarn hatten die Rettungskräfte gerufen, weil aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss Wasser austrat und niemand die Tür öffnete. Die Einsatzkräfte sperrten zunächst den Haupthahn im Keller ab und öffneten anschließend die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Wasser aus einem Waschmaschinenanschluss austrat. Dieser wurde vollständig geschlossen, und die Hauptwasserversorgung wieder geöffnet. Auch die darunterliegende Wohnung wurde auf Wasserschäden kontrolliert. Da die Wassermengen im Treppenhaus gering waren, waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. Der Einsatz konnte nach 50 Minuten beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde heute Morgen um 08:00 Uhr zu einer Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in der Rosenstraße alarmiert. Nachbarn hatten Hilferufe aus der Wohnung wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr verständigt. Die Tür wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet, und die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beendeten den Einsatz nach 30 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell