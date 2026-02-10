LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag einen BMW, der in der 5. Etage eines Parkhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte den Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0034609/2026 bei der Suhler Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

