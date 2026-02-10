PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Suhl (ots)

Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten Montagvormittag einen 53-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Mann stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und musste eine Blutentnahme im Krankenhaus abgeben. Er erhält eine Anzeige und durfte nicht mehr weiterfahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

