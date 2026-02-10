LPI-SHL: Berauscht unterwegs
Suhl (ots)
Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten Montagvormittag einen 53-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Mann stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und musste eine Blutentnahme im Krankenhaus abgeben. Er erhält eine Anzeige und durfte nicht mehr weiterfahren.
